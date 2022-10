I laterizi sulla casa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: I laterizi sulla casa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : I laterizi sulla casa

Automatica dei laterizi è stata introdotta solo a metà del novecento, ma è adesso universalmente utilizzata. dopo la formatura, i laterizi non ancora cotti...

L'ardesia (o altre rocce), il legno, il cemento, la terracotta o il metallo. le tegole sono utilizzate solitamente come manto di copertura per le coperture a tetto...