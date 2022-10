Iniziano tango e rumba - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Iniziano tango e rumba. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : TR

Significato/Curiosita : Iniziano tango e rumba

Tradizionali possono essere suonate sia col tango che con i ritmi del tiento e, abbastanza spesso, i cantanti iniziano con una suite di tientos completandoli...

tr – codice vettore iata di tiger airways tr – codice iso 639-2 alpha-2 della lingua turca tr – codice iso 3166-1 alpha-2 della turchia tr – codice iso... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 10 ottobre 2022

Altre definizioni con iniziano; tango; rumba; iniziano partite e giochi; iniziano a fine pomeriggio; iniziano dopo il mezzogiorno; iniziano mercoledì; tango In giro per il mondo; La musica che comprende il tango e la bossa nova; Confezione rettango lare per pillole ing; L Astor compositore argentino famoso per il tango ; Ballo simile alla rumba ; Un ballo simile alla rumba ; Cerca nelle Definizioni