Imprenditore circense che dà il titolo a due libri di Baricco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Imprenditore circense che dà il titolo a due libri di Baricco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : BARNUM

Significato/Curiosita : Imprenditore circense che da il titolo a due libri di baricco

Phineas taylor barnum (bethel, 5 luglio 1810 – bridgeport, 7 aprile 1891) è stato un imprenditore e circense statunitense. è ricordato soprattutto per... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 10 ottobre 2022

