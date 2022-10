Il generale d acciaio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il generale d acciaio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PATTON

George smith patton (san gabriel, 11 novembre 1885 – heidelberg, 21 dicembre 1945) è stato un generale statunitense durante la seconda guerra mondiale... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 10 ottobre 2022

Altre definizioni con generale; acciaio; Il Carl che scrisse Il generale del diavolo; Il generale persiano sconfitto a Platea; Biblico generale babilonese ingannato da Giuditta; Direttore generale ; Un forno impiegato per trasformare la ghisa in acciaio ; Guida d acciaio ; Città tedesca dell acciaio ; Grado di durezza che si dà all acciaio ; Cerca nelle Definizioni