Folata di vento - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : SBUFFO

Significato/Curiosita : Folata di vento

Porto di stoccolma dove era stato costruito. appena fuori dal porto, dopo poche miglia di percorso, una folata di vento lo fece inclinare su di un lato...

A sbuffo sono decorati con ricami applicati in oro, 1560. re eric xiv di svezia indossa un doppiopetto rosso con ricami in oro e calzoni a sbuffo rossi... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 10 ottobre 2022

