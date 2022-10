Un erba molto usata in cucina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un erba molto usata in cucina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : ROSMARINO

Significato/Curiosita : Un erba molto usata in cucina

Porcacchia, o erba fratesca, è una pianta appartenente alla famiglia portulacaceae. commestibile, viene usata in cucina fin dall'antichità. in estate sbocciano...

Disambiguazione – "rosmarino" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi rosmarino (disambigua). il rosmarino (salvia rosmarinus schleid.)... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 10 ottobre 2022

