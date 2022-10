Erba commestibile chiamata anche crespigno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Erba commestibile chiamata anche crespigno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CICERBITA

Significato/Curiosita : Erba commestibile chiamata anche crespigno

La cicerbita violetta (nome scientifico cicerbita alpina wallr., 1822) è una specie di pianta angiosperma dicotiledone della famiglia delle asteraceae... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 10 ottobre 2022

Altre definizioni con erba; commestibile; chiamata; anche; crespigno; Un erba molto usata in cucina; Serba re rancore; Il celebre Walt poeta americano di Foglie d erba ; Iniziali di un Malerba ; Pezzo di schiena del maiale commestibile ; Pesce commestibile d acqua dolce; Quello di giovinezza è commestibile ; Un tubero commestibile ; Ginnastica in origine chiamata Contrologia; Attualmente è chiamata Ho Chi Minh City; Per un certo periodo si è chiamata Lega Pro; La città della squadra di calcio chiamata Ajax; Grande liuto detto anche chitarrone; Nubi bianche d alta quota; L art... detta anche liberty; È detta anche cicala di mare; Cerca nelle Definizioni