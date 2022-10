Curare, medicare, riportare in salute - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Curare, medicare, riportare in salute. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : SANARE

Significato/Curiosita : Curare, medicare, riportare in salute

Center for medicare and medicaid services, 2010. url consultato il 20 febbraio 2012. ^ bill bynum, stories of an influenza pandemic (pdf), in the lancet...

nella sua villa sulle dune di sabaudia, nel parco del circeo, prova a sanare nove abusi edilizi; il nucleo investigativo di polizia ambientale nel 2015... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 10 ottobre 2022

Altre definizioni con curare; medicare; riportare; salute; Prodotto con lo scopo di curare ; Un metallo per curare i disturbi dell umore; Assicurare la nave al fondo; _ oblige, motto che ricorda i doveri da non trascurare ; Si usa per medicare ; medicare ... una mostra!; riportare brani d autore; riportare ai valori di base, all inizio; riportare macchie, coprirsi di lordura; riportare la concordia; Proficuo alla salute ; Attesta lo stato di salute di una persona; Ci si informa su quello di salute ; Ministero della salute o anche Ministero della _;