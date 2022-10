Crescono negli orti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Crescono negli orti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : RAPE

Significato/Curiosita : Crescono negli orti

Essendovi coltivati il melo, il ciliegio, il pero, il pruno, il pesco, che crescono in orti commerciali a rochester. la parte canadese della riva meridionale,...

rape era una suddivisione tradizionale della contea del sussex in inghilterra. l'origine è sconosciuta, ma precede la conquista normanna. ogni rape era... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 10 ottobre 2022

Altre definizioni con crescono; negli; orti; La flora e la fauna che crescono in alta quota; crescono sotto il naso; crescono con la barba; crescono con estrema facilità; Snello negli USA; Il detector che ci controlla negli aeroporti; Lo sono certe membrane negli occhi di anfibi, rettili e uccelli; negli atti notarili si scrive in lettere; Corti le tra i campi; Acronimo sporti vo; Accesso a corti li per autoveicoli; Mogi, morti ficati; Cerca nelle Definizioni