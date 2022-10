Continuare ad aumentare le proprie pretese in una trattativa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Continuare ad aumentare le proprie pretese in una trattativa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 15 lettere : GIOCARE AL RIALZO

Significato/Curiosita : Continuare ad aumentare le proprie pretese in una trattativa

Ayer pretese che gli attori si sottoponessero ad un allenamento in un campo di addestramento gestito dalla navy seals, per aumentare la propria massa...

Ufficialmente la moneta abbassandone il valore intrinseco o, al contrario, giocare al rialzo aumentando il valore nominale delle monete., lo svilimento... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 10 ottobre 2022

Altre definizioni con continuare; aumentare; proprie; pretese; trattativa; continuare , avanzare; continuare , proseguire, persistere; Il contrario di continuare ; La forza di ripetersi e continuare ; Si aziona per aumentare la velocità di un veicolo; aumentare al contrario; aumentare la posta a poker; aumentare il prezzo; Si compiace di sé e delle proprie doti; Intima consapevolezza del valore etico delle proprie azioni; proprie tà Privata; Il proprie tario di una nave; Avanzare pretese ; Umile, senza pretese ; Contenersi nelle pretese ; Pieni di pretese ; La fine della trattativa ; trattativa diplomatica; Documento scritto preliminare ad una trattativa commerciale o finanziaria; Lo è la trattativa giunta alla fine; Cerca nelle Definizioni