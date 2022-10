Comune del Canton Vallese nel distretto di Briga - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Comune del Canton Vallese nel distretto di Briga. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : NATERS

Significato/Curiosita : Comune del canton vallese nel distretto di briga

briga (in francese brigue; in tedesco brig) è una frazione del comune svizzero di briga-glis, nel canton vallese. in età antica briga era abitata dai...

naters (toponimo tedesco) è un comune svizzero di 9 951 abitanti del canton vallese, nel distretto di briga. nel 2013 naters ha inglobato i comuni soppressi... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 10 ottobre 2022

