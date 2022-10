La colpa di cui Dante Alighieri accusa Bonifacio VIII - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La colpa di cui Dante Alighieri accusa Bonifacio VIII. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SIMONIA

Letterario, citato da dante alighieri nell'inferno tra i golosi (vi, vv. 34-75) e anche da giovanni boccaccio in una novella del decameron. la sua figura non...

La simonia è la compravendita di cariche ecclesiastiche durante il medioevo. il termine simonia indica la volontà di comprare o vendere un bene di ordine... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 10 ottobre 2022

La simonia è la compravendita di cariche ecclesiastiche durante il medioevo. il termine simonia indica la volontà di comprare o vendere un bene di ordine... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 10 ottobre 2022