Chiodino del golfista - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Chiodino del golfista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : TEE

Significato/Curiosita : Chiodino del golfista

Attrice e produttrice cinematografica statunitense 24 marzo - jason dufner, golfista statunitense 24 marzo - natalie hemby, paroliera e cantautrice statunitense...

tee – codice aeroportuale iata dell'aeroporto cheik larbi tebessi di tébessa (algeria) tee – codice iso 639-3 della lingua tepehua di huehuetla tee –... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 10 ottobre 2022

Altre definizioni con chiodino; golfista; Il chiodino sul quale si posa la pallina da golf; Il chiodino del golf; Il chiodino per la pallina da golf; Il chiodino su cui si posa la pallina da golf; L ultima buca per il golfista ; Una mazza per il golfista ; Ne basta uno al golfista ; La mèta del golfista ; Cerca nelle Definizioni