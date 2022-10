Centro di Assistenza Fiscale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Centro di Assistenza Fiscale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : CAF

Significato/Curiosita : Centro di assistenza fiscale

Italia, i centri di assistenza fiscale (caf), o centri autorizzati di assistenza fiscale (caaf), sono organizzazioni ai quali i datori di lavoro e i...

Addizionale al nolo marittimo caf – simbolo per indicare il cloramfenicolo caf – codice iso 3166-1 e cio per la repubblica centrafricana caf – codice iso 639-3 della... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 10 ottobre 2022

Altre definizioni con centro; assistenza; fiscale; Torneo in centro ; centro Ricreativo Aziendale dei Lavoratori; centro di Giza; centro molisano; L assistenza a un inabilitato o minore emancipato; Appellare con fervore per assistenza e conforto; Istituto Nazionale assistenza Sociale; Dà assistenza a chi è in panne; Quello fiscale è un incasso per lo Stato; La separazione fiscale di un ramo d azienda; Quello di Al Capone avvenne per evasione fiscale ; Arcipelago caraibico noto paradiso fiscale ; Cerca nelle Definizioni