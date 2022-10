Il celebre Walt poeta americano di Foglie d Erba - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il celebre Walt poeta americano di Foglie d Erba. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : WHITMAN

Significato/Curiosita : Il celebre walt poeta americano di foglie d erba

foglie d'erba (leaves of grass nell'originale in lingua inglese) è il titolo della più conosciuta raccolta di poesie del poeta e scrittore statunitense...

– se stai cercando l'attore omonimo, vedi walt whitman (attore). walter whitman, noto come walt whitman (/'hwtmn/; west hills, 31 maggio 1819 – camden... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 10 ottobre 2022

Altre definizioni con celebre; walt; poeta; americano; foglie; erba; Relativo al celebre filosofo del criticismo; Dà il nome a un celebre museo di Madrid; celebre tragedia di Shakespeare; Un celebre personaggio de Le mille e una notte; Lo è l Archimede Pitagorico della walt Disney; walt er di Rob Roy; Il walt er ex sindaco di Roma, scrittore e regista; Un sapientone fra i personaggi di walt Disney; Spesso... per il poeta ; Clément poeta ; Nico, famoso scrittore e poeta italiano; Iniziali del poeta Sereni; Leggendario battitore del baseball americano ; Sudamericano di genitori spagnoli; Un Edward grande pittore americano del novecento; Stato sudamericano ; Lo è il capitello ornato di foglie di acanto; Boschetto di aghifoglie ; Arbusto con foglie oblunghe usato come siepe; Motivo decorativo raffigurante un festone di frutti fiori e foglie ; Iniziali di un Malerba ; Fiera, superba ; erba simile all origano; erba da non toccare; Cerca nelle Definizioni