Un calciatore in difesa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un calciatore in difesa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : STOPPER

Significato/Curiosita : Un calciatore in difesa

È stato poi spostato al centro di difesa, fino a quando pasquale padalino al matera ha deciso di trasformarlo in un terzino destro. è dotato di una buona...

Composizione di «baluardi» — spesso associata al "catenaccio", con terzini e stopper rispettivamente incaricati della marcatura di ali e centravanti avversario... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 10 ottobre 2022

