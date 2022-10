Altro termine usato per le cavallette - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Altro termine usato per le cavallette. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : LOCUSTE

Significato/Curiosita : Altro termine usato per le cavallette

Denominazioni, ossia corazza, carapace o altro. esempi di animati dotati di esoscheletro sono insetti come i celiferi (cavallette o locuste) e i blattoidei (blatte...

Contiene l'articolo c'è un'invasione di locuste in india (en) locusta migratoria l. - migratory locust, asiatic locust, su interactive agricultural ecological... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 10 ottobre 2022

