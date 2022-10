Affamato per il poeta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Affamato per il poeta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : EDACE

Significato/Curiosita : Affamato per il poeta

Parte, solo il poeta può esprimere la voce del "fanciullino" presente in ognuno: quest'idea consente a pascoli di rivendicare per sé il ruolo, per certi versi...

«fermati passeggier, rimira diego in lotta duellar col tempo edace. alzommi il primo, e dal tartareo speco, sciolse il tempo a mio mal flegra pugnace... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 10 ottobre 2022

