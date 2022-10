Si accompagna a una fase di ripresa economica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si accompagna a una fase di ripresa economica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : REFLAZIONE

Della circolazione di informazioni, l'opportunità di crescita economica per nazioni a lungo rimaste ai margini dello sviluppo economico mondiale, la contrazione...

La reflazione è l'atto di stimolare l'economia, aumentando l'offerta di moneta o riducendo le tasse, cercando di portare l'economia (in particolare livello...

Altre definizioni con accompagna; fase; ripresa; economica; accompagna no comitive di vacanzieri in visite a città e musei; accompagna no spesso gli aperitivi; Spesso si accompagna no agli oneri; In televisione si accompagna va alla scimmia Cheeta; Vicine in fase ; La prima fase di sviluppo di un organismo; fase della geologia; Una fase del sonno sigla; Peculiare sistema di ripresa e proiezione dei film; Quello di ripresa è il cameraman; ripresa pugilistica; Una ripresa del pugilato; Quella economica impegna il governo; Seguace di una dottrina economica che dà molta importanza alle valute; Frenare una iniziativa economica ; Descrive la situazione economica di una ditta; Cerca nelle Definizioni