Un tipo di tubatura che raccoglie scarichi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un tipo di tubatura che raccoglie scarichi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : COLLETTORE

Significato/Curiosita : Un tipo di tubatura che raccoglie scarichi

Caseifici, studi fotografici, laboratori chimici e di analisi, macelli, ecc., che contribuiscono con scarichi di particolare natura, a volte a elevatissimo tasso...

Della valvola integrata al collettore quest'elemento generalmente non è soggetto a eventi avversi, ma può avere: collettore d'alimentazione allentato o... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 9 ottobre 2022

Altre definizioni con tipo; tubatura; raccoglie; scarichi; Una tipo logia di champagne; tipo di industrie che lavorano per nutrirci; Aldo, celebre editore e tipo grafo; Lo è un tipo di pressione; Portato, guidato tubatura , canale; tubatura esterna per lo scolo della pioggia; Può esserlo una tubatura difettosa; In mezzo alla tubatura ; raccoglie re qua e la; Per raccoglie rle si rischia di pungersi; L organo che raccoglie tutti i vescovi italiani; Li recide chi raccoglie fiori; Cerca nelle Definizioni