Strumenti usati in geotecnica per saggiare i terreni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Strumenti usati in geotecnica per saggiare i terreni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : PERMEAMETRI

Significato/Curiosita : Strumenti usati in geotecnica per saggiare i terreni

Il permeametro è uno strumento utilizzato in geotecnica per misurare il coefficiente di permeabilità di un terreno; il principio di funzionamento varia... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 9 ottobre 2022

Altre definizioni con strumenti; usati; geotecnica; saggiare; terreni; strumenti usati dai sarti; Gli strumenti per la prova del palloncino; Gli strumenti finanziari che fanno... strike; Antichi strumenti egizi; Strumenti usati dai sarti; All accusati vo fa me; Oggetti... causati ; Mattoni o tegole di argilla usati nell edilizia; Uno strumento per saggiare il terreno; Diaspro nero usato per saggiare l oro; Le olive che Brega fa assaggiare a Carlo Verdone; Si fa per saggiare l'umore di una persona; terreni dissodati; Vasti terreni coltivati; I terreni privi di rilievi; Sport che si pratica su terreni accidentati; Cerca nelle Definizioni