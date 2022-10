Stazione trasmittente fissa per naviganti e piloti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Stazione trasmittente fissa per naviganti e piloti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : RADIOFARO

Significato/Curiosita : Stazione trasmittente fissa per naviganti e piloti

Riferimento noto, il radiofaro stesso. ciascun radiofaro è univocamente riconoscibile dal segnale emesso. esistono differenti tipi di radiofari: in aviazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 9 ottobre 2022

