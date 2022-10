Sono l opposto dei bigotti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono l opposto dei bigotti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ATEI

Significato/Curiosita : Sono l opposto dei bigotti

Il re, che, pur non essendo bigotto come il padre, era molto superstizioso, dapprincipio promise che si sarebbe opposto alle leggi, scrivendo addirittura...

Secolo) riferisce nei suoi stromateis che i greci dell'epoca consideravano «atei» i primi cristiani, in quanto non adoravano le divinità tradizionali. risale... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 9 ottobre 2022

