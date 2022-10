Ruminante artico - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ruminante artico. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CARIBÙ

Dalle catene dei monti altaj e dei monti saiani fino alle rive del mare artico, territorio tutto compreso nella russia. il limite meridionale corrisponde...

(disambigua). la renna (rangifer tarandus (linnaeus, 1758)), nota anche come caribù in america del nord, è un cervide delle regioni artiche e subartiche, con... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 9 ottobre 2022

Altre definizioni con ruminante; artico; ruminante dalle corna ramose; Un robusto ruminante ; ruminante africano affine alla giraffa; ruminante andino simile alla vigogna; Organismi che fanno parte di un complesso più artico lato; artico lo come uno; artico lo per scienziato e psicologo; L artico lo in punta; Cerca nelle Definizioni