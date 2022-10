Quelle geografiche sono latitudine e longitudine - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Quelle geografiche sono latitudine e longitudine. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : COORDINATE

Significato/Curiosita : Quelle geografiche sono latitudine e longitudine

Coordinate geografiche sono valori utili per individuare la posizione di un punto sulla superficie terrestre. esse sono la latitudine, la longitudine e l'altitudine...

Le coordinate bancarie sono codici o diciture che permettono di identificare un rapporto di conto corrente esistente presso un istituto bancario. uno dei... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 9 ottobre 2022

