Può esserlo un avvocato - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Può esserlo un avvocato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PENALISTA

Significato/Curiosita : Puo esserlo un avvocato

Confessa a ippazio tutta la verità: non è mai stata incinta e ha finto di esserlo perché sperava che questo lo tenesse legato a lei. lui è sconvolto e la...

Il diritto penale è quella parte del diritto pubblico che prevede l'erogazione di sanzioni penali a chiunque commetta azioni che l'ordinamento giuridico... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 9 ottobre 2022

Altre definizioni con esserlo; avvocato; Possono esserlo i posti in treno; Può esserlo l acqua; Rossa come può esserlo una capigliatura; Può esserlo un terreno; Compiti da avvocato difensore; Noto avvocato dei romanzi di Gianrico Carofiglio; avvocato che non si occupa di diritto penale; La parcella dell avvocato ; Cerca nelle Definizioni