Provincia della comunità autonoma dei Paesi Baschi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Provincia della comunità autonoma dei Paesi Baschi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : ALAVA

Significato/Curiosita : Provincia della comunita autonoma dei paesi baschi

Interezza, vedi paese basco. i paesi baschi (in basco euskadi; in spagnolo país vasco) sono una comunità autonoma della spagna. la sua popolazione è di...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi álava (disambigua). álava (araba in basco) è una provincia della comunità autonoma dei paesi... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 9 ottobre 2022

