Le prime in Yemen - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Le prime in Yemen. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : YE

Significato/Curiosita : Le prime in yemen

Dello yemen del 2015 è un conflitto in corso cominciato nel 2015 tra le fazioni che dichiarano di costituire il legittimo governo dello yemen, insieme...

ye – codice iso 3166-1 alpha-2 dello yemen ye – codice iso 3166-2:az di yevlak (azerbaigian) yé – città della provincia di nayala (burkina faso) ye –... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 9 ottobre 2022

Altre definizioni con prime; yemen; prime in offerta; prime di sempre; Le prime due parole di un famoso coro del Nabucco; Esprime re scontento; La capitale yemen ita; Un isola dell Oceano Indiano appartenente allo yemen ; La penisola con lo yemen ; La capitale dello yemen ; Cerca nelle Definizioni