Presa per un altra - Cruciverba

Soluzione 9 lettere : SCAMBIATA

Significato/Curiosita : Presa per un altra

La presa di roma, nota anche come breccia di porta pia, fu l'episodio del risorgimento che sancì l'annessione di roma al regno d'italia. avvenuta il 20...

La pedina scambiata è un romanzo del 1926 della scrittrice georgette heyer. il duca justin alastair di avon, è noto nel bel mondo come satana per il suo... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 9 ottobre 2022

