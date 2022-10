Prefisso relativo al volo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Prefisso relativo al volo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : AVIO

Significato/Curiosita : Prefisso relativo al volo

Attività supersoniche; una seconda lettera come prefisso (solo se necessario) ad indicare rotte soggette al servizio consultivo per il traffico aereo "f"...

Significati, vedi avio (disambigua). avio (avi in dialetto trentino) è un comune italiano di 4 091 abitanti della provincia di trento. avio dista circa 50... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 9 ottobre 2022

Altre definizioni con prefisso; relativo; volo; prefisso per al di qua; prefisso per inglese; Un prefisso da... ciclisti; prefisso come endo; relativo al nostro genere; relativo alla stagione del risveglio; relativo ad un governo di esperti; relativo al fuoco; Si tenta in situazioni di volo critiche; Dolore muscolare per contrazione involo ntaria; Un gioco da tavolo di strategia militare; Il Carl che scrisse Il generale del diavolo ; Cerca nelle Definizioni