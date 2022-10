La possiede chi sa fare molto bene qualcosa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La possiede chi sa fare molto bene qualcosa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : BRAVURA

Significato/Curiosita : La possiede chi sa fare molto bene qualcosa

Giacchè, "chi conosce bene e il suo teatro, sa che la sua singolarità è assoluta". bisogna considerare inoltre il fatto che già dagli esordi bene si è dichiarato...

Temperance "bones" brennan, un'antropologa forense la quale, per via della sua bravura e competenza nell'analisi di resti umani, collabora con l'agente seeley... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 9 ottobre 2022

