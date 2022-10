Pianta e carta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pianta e carta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : PAPIRO

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi carta (disambigua). la carta è un materiale igroscopico, composto da materie prime soprattutto...

Veniva arrotolata. il papiro più lungo della villa dei papiri di ercolano misura 25 metri. quello più lungo del british museum, il papiro harris, ben 41. in... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 9 ottobre 2022

Altre definizioni con pianta; carta; pianta aromatica spesso usata su pizze e focacce; Parte capace di emettere radici di una pianta ; Si pianta nella terra; pianta usata come dolcificante ipocalorico; Chi per lavoro stampa materiale carta ceo; Timbrare un biglietto carta ceo; La più nota ha la carta rosa; È di carta in una nota serie TV;