Pianta aromatica spesso usata su pizze e focacce - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pianta aromatica spesso usata su pizze e focacce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ORIGANO

Significato/Curiosita : Pianta aromatica spesso usata su pizze e focacce

Dorate e lucide; origanum vulgare subsp. viridulum (martrin-donos) nyman (origano meridionale) - l'altezza di questa sottospecie varia da 4 a 7 dm; il ciclo... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 9 ottobre 2022

