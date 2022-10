Un periodo di fame - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un periodo di fame. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CARESTIA

Significato/Curiosita : Un periodo di fame

Hollywood walk of fame (lett. "passeggiata hollywoodiana delle celebrità" o "camminata hollywoodiana della fama") è un percorso di due lunghi marciapiedi...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi carestia (disambigua). una carestia è un fenomeno nel quale una larga percentuale della popolazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 9 ottobre 2022

