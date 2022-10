Passo appenninico tra Toscana ed Emilia Romagna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Passo appenninico tra Toscana ed Emilia Romagna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : CISA

Significato/Curiosita : Passo appenninico tra toscana ed emilia romagna

La provincia di reggio emilia è una provincia dell'emilia-romagna, terza della regione per popolazione (dopo quelle di bologna e modena) con 523 741 abitanti...

Il passo della cisa è il valico che separa l'appennino ligure dall'appennino tosco-emiliano; è posto ad un'altitudine di circa 1041 m s.l.m., tra le province... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 9 ottobre 2022

