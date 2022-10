Parecchio, molto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Parecchio, molto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ASSAI

Significato/Curiosita : Parecchio, molto

Quantità troviamo: nëccó per "un po' ", furia e mizzë che significano "parecchio, molto, assai", cuósa per "niente". altri avverbi sono: quannë: quando quandë:...

assaí è un comune del brasile nello stato del paraná, parte della mesoregione del norte pioneiro paranaense e della microregione di assaí. ^ (pt) scheda... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 9 ottobre 2022

