Occhiali senza stanghette - Cruciverba

Significato/Curiosita : Occhiali senza stanghette

Sul corsaro musulmano noto in occidente come occhialì ovvero occhiali, vedi uluç alì pascià. gli occhiali sono delle protesi esterne da vista, composte...

Col termine francese pince-nez o pincenez, in italiano stringinaso, si indica una tipologia di occhiali, particolarmente popolari nel xix secolo, sostenuti...