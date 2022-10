Nodo di tessuto nervoso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nodo di tessuto nervoso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : GANGLIO

Significato/Curiosita : Nodo di tessuto nervoso

Costituisce il tessuto nervoso, il quale concorre alla formazione del sistema nervoso, insieme alle cellule della neuroglia e al tessuto vascolare. grazie...

Costituisce il tessuto nervoso, il quale concorre alla formazione del sistema nervoso, insieme alle cellule della neuroglia e al tessuto vascolare. grazie...

Altre definizioni con nodo; tessuto; nervoso; d amante: è un nodo facilmente scioglibile; nodo impossibile da sciogliere, se non tagliandolo; Ha culmi grossi e nodo si; nodo ferroviario del Lazio; Un tessuto pesante; Leggero tessuto per abiti; Giaccone in tessuto impermeabile; Grandi pezzi di tessuto ; Nel sistema nervoso comprende il cervello; Le cellule base del sistema nervoso ; Regola il sistema autonomo nervoso ; Le cellule del sistema nervoso ;