Misura lineare anglosassone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Misura lineare anglosassone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Misura lineare anglosassone

Unità inglesi, un'evoluzione delle unità di misura romane e di quelle utilizzate dalle popolazioni anglosassoni. è stato a sua volta la base per il sistema...

Rimanda qui. se stai cercando la città del ciad, vedi yarda (ciad). la iarda (in inglese: yard) è un'unità di misura di lunghezza che non rientra nel...