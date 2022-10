La materia di mari e monti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La materia di mari e monti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : GEOGRAFIA

Significato/Curiosita : La materia di mari e monti

Con la sua estensione, più grande di altri mari dipendenti, ma considerevolmente minore rispetto agli altri oceani: ci sono solo 5000000 km² di differenza...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi geografia (disambigua). la geografia (dal latino geographia, a sua volta dal greco antico: ... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 9 ottobre 2022

Altre definizioni con materia; mari; monti; Chi per lavoro stampa materia le cartaceo; Esperti in materia ; Lavorano il materia le prodotto dai polipi; materia le, volgare; Una mari na comica de L ottavo nano e Mai dire gol; Ana mari a de Jesus Ribeiro da Silva, poi Anita __; Leone mari no; Le leghe sotto i mari di Jules Verne; Libro ricco di mari e monti ; Si offrono coi monti ; Accomuna monti e Draghi; L hanno monti e galli;