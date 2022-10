Un mammifero dai movimenti molto lenti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un mammifero dai movimenti molto lenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : BRADIPO

Significato/Curiosita : Un mammifero dai movimenti molto lenti

Causa dell'elevata umidità dell'ambiente in cui vive e dei suoi movimenti molto lenti. all'interno della pelliccia trovano ospitalità molti invertebrati...

Per la sua lentezza, il bradipo si muove ad una velocità massima di circa 67 mm/s (0,24 km/h). in acqua, al contrario, il bradipo risulta essere un ottimo... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 9 ottobre 2022

