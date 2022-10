Lavorano metalli preziosi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lavorano metalli preziosi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ORAFI

Significato/Curiosita : Lavorano metalli preziosi

Geologi lavorano nei settori del minerario e dell'energia alla ricerca di risorse naturali come minerali industriali, petrolio, gas naturale e metalli preziosi...

I castellani furono una famiglia di orafi, collezionisti, antiquari e ceramisti, che costituirono una "dinastia" attiva a roma nel xix e xx secolo. fondatore... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 9 ottobre 2022

I castellani furono una famiglia di orafi, collezionisti, antiquari e ceramisti, che costituirono una "dinastia" attiva a roma nel xix e xx secolo. fondatore... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 9 ottobre 2022

Altre definizioni con lavorano; metalli; preziosi; lavorano il materiale prodotto dai polipi; Tipo di industrie che lavorano per nutrirci; lavorano un rosso metallo; Botteghe in cui si lavorano legni pregiati; Stridii metalli ci, tipici dei... fantasmi rumorosi; Diffusa lega metalli ca dal colore simil dorato; Può averla l orlo della moneta metalli ca; Enorme cassone metalli co per il trasporto di merci; Lavora preziosi ; preziosi nel cofanetto; I preziosi figli di Cornelia; Insiemi di oggetti preziosi ;