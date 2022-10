È investito di comando - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: È investito di comando. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : E investito di comando

è colui che agli effetti della legge penale militare, è investito del comando di tutte le forze operanti, per un'esigenza di chiara semplificazione e...

capo – in anatomia, parte superiore del corpo capo – in entomologia, regione morfologica del corpo degli insetti capo – in geografia, sporgenza della...