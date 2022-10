L indirizzo che si dà per ricevere corrispondenza - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L indirizzo che si dà per ricevere corrispondenza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : RECAPITO

Significato/Curiosita : L indirizzo che si da per ricevere corrispondenza

che deve avviare l'iter per contestare l'addebito ai dipendenti, o infine che il mittente inserisca il proprio indirizzo nel campo ccn: per ricevere e...

16 centri di meccanizzazione postale, 2 117 uffici di recapito con 40 717 addetti al recapito, 7 249 sportelli automatici, 18 collegamenti aerei quotidiani... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 9 ottobre 2022

Altre definizioni con indirizzo; ricevere; corrispondenza; Lo è il signore nell indirizzo ; Istituto nell indirizzo ; Il numero davanti alla città, nell indirizzo ; L indirizzo interno di ogni religione; Soldati che combattono per ricevere un compenso; ricevere con un lascito; Degno di ricevere complimenti; Spazio entro il quale un aereo può ricevere un segnale trasmesso; corrispondenza ; corrispondenza tra due entità piane o solide; Piena corrispondenza di forma e dimensione; Immaginarie, prive di corrispondenza con la realtà; Cerca nelle Definizioni