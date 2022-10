Grande liuto detto anche chitarrone - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Grande liuto detto anche chitarrone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Grande liuto detto anche chitarrone

anche, per ottenere maggiore morbidezza e fluidità d'esecuzione, con le dita nude. la musica per liuto era scritta con un particolare sistema detto intavolatura...

Paia di corde. si distinguono due tipi di tiorba: la tiorba romana, detta principalmente chitarrone, e la tiorba indicata anche come padovana, differenti...