Fare uno sport o seguire insegnamenti religiosi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Fare uno sport o seguire insegnamenti religiosi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PRATICARE

Significato/Curiosita : Fare uno sport o seguire insegnamenti religiosi

Materiale o formale. non esistono liste o registri dei praticanti; questi ultimi sono liberi di partecipare alla pratica e di seguire gli insegnamenti al proprio...

L’ice karting è una disciplina motoristica invernale identica al karting, ma con la variante di non essere praticata sulle classiche piste asfaltate, ma... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 9 ottobre 2022

