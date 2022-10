Era una scuola di educazione fisica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Era una scuola di educazione fisica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ISEF

Significato/Curiosita : Era una scuola di educazione fisica

Superiore di educazione fisica (isef) era un istituto universitario italiano parificato che a partire dal secondo dopoguerra ha formato gli insegnanti di educazione...

Altre definizioni con scuola; educazione; fisica; Storico inglese contemporaneo tra i fondatori della scuola di Cambridge; Procedimenti tipici d un autore o d una scuola ; Filosofo fondatore della scuola cirenaica; Fa parte del corpo non docente della scuola ; Si occupava di educazione fisica sigla; educazione , eleganza, buone maniere fra; educazione ed eleganza a Parigi fra; Un... po di educazione ; Un ramo della fisica ; Parte della fisica che studia la luce; In fisica , è il movimento di un corpo rispetto a un sistema di riferimento; Di un vestito dedicato all attività fisica ; Cerca nelle Definizioni