Un elemento sintetico che decade in pochi millesimi di secondo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un elemento sintetico che decade in pochi millesimi di secondo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : DARMSTADTIO

Significato/Curiosita : Un elemento sintetico che decade in pochi millesimi di secondo

Peso atomico pari a 271 che lo rende uno degli atomi super-pesanti. è un elemento sintetico e decade in pochi millesimi di secondo. a causa della sua presenza...

Peso atomico pari a 271 che lo rende uno degli atomi super-pesanti. è un elemento sintetico e decade in pochi millesimi di secondo.

