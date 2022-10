Coppa tennistica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Coppa tennistica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : DAVIS

Significato/Curiosita : Coppa tennistica

Svizzera di coppa davis a partire dal 2005, dal 2007 è l'allenatore di roger federer. ^ tennis ticinese - mensile di informazione tennistica indipendente...

3638 davis – asteroide della fascia principale stretto di davis – passaggio marino tra la groenlandia occidentale e l'isola di baffin stazione davis (davis... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 9 ottobre 2022

Era una coppa calcistica; coppa per brindisi; Una prestigiosa coppa velica; Lo sport in cui si concorre per la coppa Davis; Una sigla tennistica