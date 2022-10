Confini d Africa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Confini d Africa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato/Curiosita : Confini d africa

Per africa subsahariana (talvolta indicata anche come africa nera, anche se questa espressione, diffusa in passato, è oggi considerata desueta) si intende...

aa – genere della famiglia delle orchidacee aa – codice di carrozzeria (direttiva 2001/116/ce) della berlina aa – codice iso 639-2 alpha-2 per la lingua...